Loto Salle des Fêtes Rochesson samedi 21 mars 2026.
Loto
Salle des Fêtes Place Marcel Perrin Rochesson Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 23:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Venez tenter votre chance ! Plus de 100 lots à remporter, tombola spéciale Saint Patrick, 1 partie enfants. Buvette et restauration.Tout public
Salle des Fêtes Place Marcel Perrin Rochesson 88120 Vosges Grand Est +33 6 78 64 13 24
English :
Come and try your luck! Over 100 prizes to be won, special Saint Patrick’s Day tombola, 1 children’s section. Refreshments and catering.
L’événement Loto Rochesson a été mis à jour le 2026-03-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES