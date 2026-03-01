Loto Salle des Fêtes Rochesson

Loto

Salle des Fêtes Place Marcel Perrin Rochesson Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez tenter votre chance ! Plus de 100 lots à remporter, tombola spéciale Saint Patrick, 1 partie enfants. Buvette et restauration.Tout public

.

Salle des Fêtes Place Marcel Perrin Rochesson 88120 Vosges Grand Est +33 6 78 64 13 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your luck! Over 100 prizes to be won, special Saint Patrick’s Day tombola, 1 children’s section. Refreshments and catering.

L’événement Loto Rochesson a été mis à jour le 2026-03-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES