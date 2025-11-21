Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Place du Marché Rognonas

Loto Place du Marché Rognonas vendredi 21 novembre 2025.

Loto

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h30. Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Loto du Club Taurin l’Abrivado au Centre Culturel.
De nombreux lots à gagner dans une ambiance festive.
Tenter de gagner des bons d’achats, jambons, colis de viande, demi agneaux, paniers garnis…   .

Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

English :

Loto of the Club Taurin l’Abrivado at the Centre Culturel.

German :

Lotto des Taurin-Clubs l’Abrivado im Kulturzentrum.

Italiano :

Loto del Club Taurin l’Abrivado presso il Centre Culturel.

Espanol :

Loto del Club Taurin l’Abrivado en el Centre Culturel.

