Loto Place du Marché Rognonas
Loto Place du Marché Rognonas vendredi 21 novembre 2025.
Loto
Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h30. Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Loto du Club Taurin l’Abrivado au Centre Culturel.
Loto du Club Taurin l’Abrivado au Centre Culturel.
De nombreux lots à gagner dans une ambiance festive.
Tenter de gagner des bons d’achats, jambons, colis de viande, demi agneaux, paniers garnis… .
Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Loto of the Club Taurin l’Abrivado at the Centre Culturel.
German :
Lotto des Taurin-Clubs l’Abrivado im Kulturzentrum.
Italiano :
Loto del Club Taurin l’Abrivado presso il Centre Culturel.
Espanol :
Loto del Club Taurin l’Abrivado en el Centre Culturel.
L’événement Loto Rognonas a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence