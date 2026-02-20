Loto Salle des fêtes Ronsenac
Loto Salle des fêtes Ronsenac dimanche 1 mars 2026.
Loto
Salle des fêtes 7 Place Saint Jean Baptiste Ronsenac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 13:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Nombreux lots!
.
Salle des fêtes 7 Place Saint Jean Baptiste Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 01 22 44 ape.charmant.ronsenac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
Lots of prizes!
L’événement Loto Ronsenac a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Sud Charente