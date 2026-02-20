Loto Salle des fêtes Ronsenac

Loto

Salle des fêtes 7 Place Saint Jean Baptiste Ronsenac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 13:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Nombreux lots!

.

Salle des fêtes 7 Place Saint Jean Baptiste Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 01 22 44 ape.charmant.ronsenac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

Lots of prizes!

L’événement Loto Ronsenac a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Sud Charente