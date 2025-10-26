Loto Rose Kursaal Besançon
Loto Rose Kursaal Besançon dimanche 26 octobre 2025.
Loto Rose
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Loto caritatif organisé par Culture Club Besac au profit des associations Dragon Ladies et Vivre comme avant dans le cadre d’Octobre Rose. Bons d’achats et lots de 20€ à 300€. .
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 15 91 88
English : Loto Rose
German : Loto Rose
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto Rose Besançon a été mis à jour le 2025-08-15 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON