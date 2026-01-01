Loto Rosières
Loto Rosières samedi 24 janvier 2026.
Loto
Salle polyvalente Rosières Haute-Loire
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
L’Amical Laïque de l’école publique de Rosières organise un loto à la salle polyvalente.
De nombreux lots sont à gagner.
Restauration sur place.
Salle polyvalente Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aal.ecolepublique.rosieres@gmail.com
English :
The Amical Laïque de l’école publique de Rosières is organizing a bingo at the Salle Polyvalente.
Many prizes to be won.
Catering on site.
L’événement Loto Rosières a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay