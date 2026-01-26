Loto Rosoy-en-Multien
Loto Rosoy-en-Multien samedi 7 mars 2026.
Loto
Rosoy-en-Multien Oise
2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Le comité des fêtes de Rosoy-en-Multien organise son premier loto !
Des supers lots, une tombola, une buvette et une bonne soirée en perspective.
Samedi 7 mars
Salle des fêtes
Ouverture des portes à 18h
Début des jeux à 20h
Réservation obligatoire auprès de Céline
06.24.26.31.72
Rosoy-en-Multien 60620 Oise Hauts-de-France +33 6 24 26 31 72
English :
? The Comité des fêtes de Rosoy-en-Multien is organizing its first bingo!
Great prizes, a tombola, a refreshment bar and a great evening ahead.
? Saturday March 7th
? Salle des fêtes
? Doors open at 6pm
games start at 8pm
? Reservations required with Céline
06.24.26.31.72
