Loto Rosoy-en-Multien

Le comité des fêtes de Rosoy-en-Multien organise son premier loto !

Des supers lots, une tombola, une buvette et une bonne soirée en perspective.

Samedi 7 mars

Salle des fêtes

Ouverture des portes à 18h

Début des jeux à 20h

Réservation obligatoire auprès de Céline

06.24.26.31.72

Rosoy-en-Multien 60620 Oise Hauts-de-France +33 6 24 26 31 72

English :

? The Comité des fêtes de Rosoy-en-Multien is organizing its first bingo!

Great prizes, a tombola, a refreshment bar and a great evening ahead.

? Saturday March 7th

? Salle des fêtes

? Doors open at 6pm

games start at 8pm

? Reservations required with Céline

06.24.26.31.72

