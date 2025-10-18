Loto Rothau
Loto Rothau samedi 18 octobre 2025.
Loto
25a rue de Schirmeck Rothau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18 18:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
La Fanfare de Rothau vous propose une soirée loto au Royal avec 25 jeux + 2 parties enfants (-12 ans) gratuites ! De nombreux lots à gagner robot ménager multifonctions, smartphone Samsung, bons d’achats, etc… Buvette, petite restauration et pâtisseries pour accompagner les festivités. .
25a rue de Schirmeck Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 96 92 42 fanfarederothau@orange.fr
L’événement Loto Rothau a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche