Loto Rothau

Loto Rothau samedi 18 octobre 2025.

Loto

25a rue de Schirmeck Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 18:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

La Fanfare de Rothau vous propose une soirée loto au Royal avec 25 jeux + 2 parties enfants (-12 ans) gratuites ! De nombreux lots à gagner robot ménager multifonctions, smartphone Samsung, bons d’achats, etc… Buvette, petite restauration et pâtisseries pour accompagner les festivités. .

25a rue de Schirmeck Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 96 92 42 fanfarederothau@orange.fr

L’événement Loto Rothau a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche