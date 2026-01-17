Loto le Village 26770 Rousset les Vignes Rousset-les-Vignes
Loto le Village 26770 Rousset les Vignes Rousset-les-Vignes dimanche 1 février 2026.
Loto
le Village 26770 Rousset les Vignes Salle des Fêtes Rousset-les-Vignes Drôme
Tarif : 1 – 1 – 7 EUR
selon nombre de tickets
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Venez participer à notre Loto pour tenter de gagner 3 séjours d’une semaine (1 à La Grande Motte et 2 à Superdévoluy) !
.
le Village 26770 Rousset les Vignes Salle des Fêtes Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 07 51 27 jeanluc.ronzon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in our Lotto for a chance to win 3 week-long stays (1 at La Grande Motte and 2 at Superdévoluy)!
L’événement Loto Rousset-les-Vignes a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes