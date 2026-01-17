Loto le Village 26770 Rousset les Vignes Rousset-les-Vignes

Loto

le Village 26770 Rousset les Vignes Salle des Fêtes Rousset-les-Vignes Drôme

Tarif : 1 – 1 – 7 EUR

selon nombre de tickets

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

Venez participer à notre Loto pour tenter de gagner 3 séjours d’une semaine (1 à La Grande Motte et 2 à Superdévoluy) !

le Village 26770 Rousset les Vignes Salle des Fêtes Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 07 51 27 jeanluc.ronzon@gmail.com

English :

Come and take part in our Lotto for a chance to win 3 week-long stays (1 at La Grande Motte and 2 at Superdévoluy)!

