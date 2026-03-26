Loto RVAFC Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer
Loto RVAFC Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer vendredi 3 avril 2026.
Loto RVAFC
Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 23:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Loto organisé par le Royan Atlantique Football Club
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Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 72 04 07
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English :
Loto organized by the Royan Atlantique Football Club
L’événement Loto RVAFC Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par Mairie de Vaux-sur-mer
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