Loto RVAFC Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer

Loto RVAFC Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer vendredi 3 avril 2026.

Loto RVAFC

Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 23:00:00

Date(s) :
2026-04-03

Loto organisé par le Royan Atlantique Football Club
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Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 72 04 07 

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English :

Loto organized by the Royan Atlantique Football Club

L’événement Loto RVAFC Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par Mairie de Vaux-sur-mer

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