Loto S.P.A. des Baux à Fontvieille Salle Polyvalente Fontvieille

Dimanche 1er mars 2026 à partir de 15h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

LOTO de la S.P.A des Baux

Au profit de la SPA des Baux

Nombreux lots à gagner ! On compte sur vous !



8 quines Grosses corbeilles garnies

2 cartons pleins Méga corbeilles garnies (produits alimentaires, jambon, vin, petit électroménager, objets déco et plein d’autres choses…)



1 carton 5€ 3 cartons 10€ 7 cartons 20€ .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

LOTO of the S.P.A des Baux

For the benefit of the protection of animals association

