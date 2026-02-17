Loto S.P.A. des Baux à Fontvieille Salle Polyvalente Fontvieille
Loto S.P.A. des Baux à Fontvieille
Dimanche 1er mars 2026 à partir de 15h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
LOTO de la S.P.A des Baux
Au profit de la SPA des Baux
Nombreux lots à gagner ! On compte sur vous !
8 quines Grosses corbeilles garnies
2 cartons pleins Méga corbeilles garnies (produits alimentaires, jambon, vin, petit électroménager, objets déco et plein d’autres choses…)
1 carton 5€ 3 cartons 10€ 7 cartons 20€ .
Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
LOTO of the S.P.A des Baux
For the benefit of the protection of animals association
