Loto Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

2025-11-16 14:00:00
Le Club de la Bonne Ambiance de Coulonges-les-Sablons organise son Grand Loto le dimanche 16 novembre à 14h à la salle Paul Pelleray à Condé-sur-Huisne.
Ouverture des portes à 13h.
Beaux et nombreux lots et bon d’achats: 1er bon d’achat 150 €, TV 80 cm, appareil à raclette, four posable, four micro onde. Nombreux autres lots et cartes d’achat.
La carte 4 €, les 6 pour 16 €, les 8 pour 20 € Partie qui perd gagne Partie gratuite pour les enfants jusque 12 ans.
Buvette, pâtisseries. .
Condé sur Huisne 19 Rue du Maréchal Leclerc Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie labonneambiance61pbc@gmail.com
