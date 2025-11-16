Loto Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

Loto

Condé sur Huisne 19 Rue du Maréchal Leclerc Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le Club de la Bonne Ambiance de Coulonges-les-Sablons organise son Grand Loto le dimanche 16 novembre à 14h à la salle Paul Pelleray à Condé-sur-Huisne.

Ouverture des portes à 13h.

Beaux et nombreux lots et bon d’achats: 1er bon d’achat 150 €, TV 80 cm, appareil à raclette, four posable, four micro onde. Nombreux autres lots et cartes d’achat.

La carte 4 €, les 6 pour 16 €, les 8 pour 20 € Partie qui perd gagne Partie gratuite pour les enfants jusque 12 ans.

Buvette, pâtisseries. .

Condé sur Huisne 19 Rue du Maréchal Leclerc Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie labonneambiance61pbc@gmail.com

