Loto

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5 – 5 – 45 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-10 19:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Organisé par la Club cyclomarche Saint Amandois

Animé par Alain. Réservation par SMS 5 .

Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24

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English :

Organized by Club cyclomarche Saint Amandois

L’événement Loto Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE