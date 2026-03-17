Loto Saint-Amand-Montrond

Loto Place de la République Saint-Amand-Montrond 2026-04-10

Loto Saint-Amand-Montrond vendredi 10 avril 2026.

Loto

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5 – 5 – 45 EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-10 19:00:00

Date(s) :
2026-04-10

Organisé par la Club cyclomarche Saint Amandois
Animé par Alain. Réservation par SMS 5  .

Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24 

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English :

Organized by Club cyclomarche Saint Amandois

L’événement Loto Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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