Loto Saint-Amand-Montrond
Loto Saint-Amand-Montrond vendredi 10 avril 2026.
Loto
Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 5 – 5 – 45 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-10 19:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Organisé par la Club cyclomarche Saint Amandois
Animé par Alain. Réservation par SMS 5 .
Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24
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English :
Organized by Club cyclomarche Saint Amandois
L’événement Loto Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE