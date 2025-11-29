Loto Saint-André-d’Allas
Loto Saint-André-d’Allas samedi 29 novembre 2025.
Salle des fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Loto organisé par l’Amicale Laïque de Saint André d’Allas.
Plusieurs bons d’achats à gagner
1 bon d’achat de 200€
1 bon d’achat de 150€
Patisseries et buvette sur place. .
Salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
