Loto Saint-André-d’Allas

Loto

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne

Tarif : 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Loto organisé par l’Amicale Laïque de Saint André d’Allas.

Plusieurs bons d’achats à gagner

1 bon d’achat de 200€

1 bon d’achat de 150€

Patisseries et buvette sur place. .

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

