Loto Saint-André-d'Allas samedi 29 novembre 2025.

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Loto organisé par l’Amicale Laïque de Saint André d’Allas.

Plusieurs bons d’achats à gagner
1 bon d’achat de 200€
1 bon d’achat de 150€

Patisseries et buvette sur place.   .

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

