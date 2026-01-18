Loto Rue du Stade Saint-Astier
Loto Rue du Stade Saint-Astier dimanche 22 février 2026.
Rue du Stade Gymnase du Roc Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
13h, Loto au gymnase du Roc
JSA Cyclisme 06 34 96 01 98 .
Rue du Stade Gymnase du Roc Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 01 98
English : Loto
Loto at the Roc gymnasium
JSA Cycling 06 34 96 01 98
