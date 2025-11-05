LOTO Foyer rural de St Aubin Saint-Aubin
LOTO Foyer rural de St Aubin Saint-Aubin mercredi 5 novembre 2025.
LOTO
Foyer rural de St Aubin 8 Bis rue D’Aumur Saint-Aubin Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 14:00:00
fin : 2025-11-05 18:00:00
Date(s) :
2025-11-05
MERCREDI 5 NOVEMBRE à 14h Loto de l’Apel Ecole et collège Laurent Monnier. + de 3000€ en bons d’achats à gagner. Réservation au 0601430534 .
Foyer rural de St Aubin 8 Bis rue D’Aumur Saint-Aubin 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 88 52 99 laura.lesaint.lls@gmail.com
English : LOTO
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement LOTO Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-10-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE