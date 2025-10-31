LOTO Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins
LOTO Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins vendredi 31 octobre 2025.
LOTO
Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Super loto animé par Gilles, avec de nombreux lots et bons d’achat à gagner.
Réservation au 06.09.03.42.50 à partir du 13 octobre de 17h à 20h.
Ouverture des portes à 18h.
Carton(s) offert(s) dès 6 achetés.
42 tours .
Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 94 61 09 pascalguegan1@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement LOTO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Saint Brevin