LOTO Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

Début : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

Super loto animé par Gilles, avec de nombreux lots et bons d’achat à gagner.

Réservation au 06.09.03.42.50 à partir du 13 octobre de 17h à 20h.

Ouverture des portes à 18h.

Carton(s) offert(s) dès 6 achetés.

42 tours .

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 94 61 09 pascalguegan1@gmail.com

