LOTO, Salle Etoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

Le Patinage Artistique Brévinois vous donne rendez-vous pour une soirée loto pleine de surprises
Vendredi 9 janvier 2026
Salle de l’Étoile de Jade Saint-Brevin
Loto animé par Gilles, pour une ambiance conviviale et rythmée !
De nombreux lots à gagner
Cartes cadeaux, Trottinette, Sodastream, Corbeilles alimentaires, Lots de viandes …et bien d’autres surprises !
Buvette et restauration sur place pour passer une soirée gourmande entre amis ou en famille.
Ouverture des portes à 18h
Début des jeux à 20h
Tarifs accessibles
• 3€ le carton
• 6€ la plaque de 3
• 10€ la plaque de 4
• 15€ la plaque de 6
• 20€ la plaque de 8
• 1 carton offert pour 6 achetés
• 42€ le carton surprise
Réservation conseillée au 06 95 97 69 49
Une soirée ludique, festive et solidaire, au profit du Patinage Artistique Brévinois venez tenter votre chance et partager un bon moment !
✨ À vos cartons… prêts ? BINGO ! ✨
