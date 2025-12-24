LOTO, Salle Etoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

LOTO

Le Patinage Artistique Brévinois vous donne rendez-vous pour une soirée loto pleine de surprises



Vendredi 9 janvier 2026

Salle de l’Étoile de Jade Saint-Brevin



Loto animé par Gilles, pour une ambiance conviviale et rythmée !

De nombreux lots à gagner

Cartes cadeaux, Trottinette, Sodastream, Corbeilles alimentaires, Lots de viandes …et bien d’autres surprises !

Buvette et restauration sur place pour passer une soirée gourmande entre amis ou en famille.

Ouverture des portes à 18h

Début des jeux à 20h

Tarifs accessibles

• 3€ le carton

• 6€ la plaque de 3

• 10€ la plaque de 4

• 15€ la plaque de 6

• 20€ la plaque de 8

• 1 carton offert pour 6 achetés

• 42€ le carton surprise

Réservation conseillée au 06 95 97 69 49

Une soirée ludique, festive et solidaire, au profit du Patinage Artistique Brévinois venez tenter votre chance et partager un bon moment !

✨ À vos cartons… prêts ? BINGO ! ✨

Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 97 69 49

