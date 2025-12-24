LOTO, Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

LOTO

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 14:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

SUPER LOTO À SAINT-BREVIN-LES-PINS !

Préparez vos cartons et votre porte-bonheur

Le SPORT ET DÉTENTE vous invite à un Super Loto convivial et généreux, animé par Johnny !

Dimanche 11 janvier 2026

Début à 14h (ouverture des portes dès 12h)

Salle de l’Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

Des lots exceptionnels à gagner

Bons d’achat jusqu’à 600 €, De nombreux bons de 150 €, 120 €, 100 €, 50 €, 40 € et 30 €, Corbeilles à thèmes, Paniers garnis, Et plein d’autres surprises !

42 tours dont un lot surprise !

Carte bancaire acceptée

Buvette, sandwiches et gâteaux sur place

Tarifs

• 1 carte 3 €

• 3 cartes 8 €

• 6 cartes + 1 gratuite 15 €

• 8 cartes 18 €

• 10 cartes 20 €

Réservations au 06 09 03 42 50

de 17h à 20h, à partir du 15 décembre

(places réservées jusqu’à 13h15 le jour J)

Une après-midi placée sous le signe de la chance, du jeu et de la bonne humeur…

✨ Venez tenter votre chance et partager un bon moment à Saint-Brévin ! ✨ .

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 90 59 52 sportetdetente44@gmail.com

