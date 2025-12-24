LOTO, Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins
SUPER LOTO À SAINT-BREVIN-LES-PINS !
Préparez vos cartons et votre porte-bonheur
Le SPORT ET DÉTENTE vous invite à un Super Loto convivial et généreux, animé par Johnny !
Dimanche 11 janvier 2026
Début à 14h (ouverture des portes dès 12h)
Salle de l’Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins
Des lots exceptionnels à gagner
Bons d’achat jusqu’à 600 €, De nombreux bons de 150 €, 120 €, 100 €, 50 €, 40 € et 30 €, Corbeilles à thèmes, Paniers garnis, Et plein d’autres surprises !
42 tours dont un lot surprise !
Carte bancaire acceptée
Buvette, sandwiches et gâteaux sur place
Tarifs
• 1 carte 3 €
• 3 cartes 8 €
• 6 cartes + 1 gratuite 15 €
• 8 cartes 18 €
• 10 cartes 20 €
Réservations au 06 09 03 42 50
de 17h à 20h, à partir du 15 décembre
(places réservées jusqu’à 13h15 le jour J)
Une après-midi placée sous le signe de la chance, du jeu et de la bonne humeur…
✨ Venez tenter votre chance et partager un bon moment à Saint-Brévin ! ✨ .
Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 90 59 52 sportetdetente44@gmail.com
