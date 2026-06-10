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LOTO Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

dimanche 4 octobre 2026 · Salle Étoile de Jade · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle Étoile de Jade
Adresse
Avenue Georges Brassens
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

LOTO

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Super Loto animé par Manu, avec bons d’achat, lots beauté/bien-être, repas, corbeilles gourmandes.

Ouvertures des portes à 12h et début du loto à 14h.
Bar et restauration sur place.

Réservations au 06 48 86 72 37   .

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 86 72 37 

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English :

L’événement LOTO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin

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