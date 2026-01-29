Loto Saint-Didier-en-Donjon
Loto Saint-Didier-en-Donjon dimanche 8 février 2026.
Loto
Salle des fêtes Saint-Didier-en-Donjon Allier
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Loto organisé par le comité des fêtes de Saint Didier en Donjon.
Beignets et buvette sur place
Nombreux lots Jambons, rosettes, caisses de viande, filets garnis, …
Salle des fêtes Saint-Didier-en-Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 62 13
English :
Loto organized by the Saint Didier en Donjon festival committee.
Doughnuts and refreshments on site
Numerous prizes: hams, rosettes, cases of meat, fillets garnis, etc.
L’événement Loto Saint-Didier-en-Donjon a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire