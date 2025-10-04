Loto Saint-Dizier-Masbaraud
Loto Saint-Dizier-Masbaraud vendredi 5 décembre 2025.
Loto
Esplanade solidarité téléthon Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : 5 – 5 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-05
Le comité des fêtes vous propose un loto
1er lot Bon d’achat de 500€
2e lot Bon d’achat de 300€
3e lot Bon d’achat de 200€
4e lot aspirateur laveur avec sa station
Nombreux lots oreillette Bluetooth, mateas massant et chauffant, bâton de marche…
Partie enfant gratuite jeu aimanté, bon d’achat King jouet de 50€, table de Hockey
Buvette, sandwichs et crêpes.
Ouverture des portes à 19h00, début à 20h30.
Possibilité de réserver. .
Esplanade solidarité téléthon Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49
Espanol : Loto
