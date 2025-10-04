Loto

Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Le comité des fêtes vous propose un loto

1er lot Bon d’achat de 500€

2e lot Bon d’achat de 300€

3e lot Bon d’achat de 200€

4e lot aspirateur laveur avec sa station

Nombreux lots oreillette Bluetooth, mateas massant et chauffant, bâton de marche…

Partie enfant gratuite jeu aimanté, bon d’achat King jouet de 50€, table de Hockey

Buvette, sandwichs et crêpes.

Ouverture des portes à 19h00, début à 20h30.

Possibilité de réserver. .

Esplanade solidarité téléthon Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49

Loto

