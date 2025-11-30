Loto Salle polyvalente Saint-Ennemond

Loto

Salle polyvalente 19 rue Banville Saint-Ennemond Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Organisé par le club des jeunes de Saint Ennemond avec 16 parties dont une gratuite et une spéciale ! Buvette et restauration sur place. Plusieurs bons d’achats à gagner ainsi que des lots.

+33 6 42 83 37 16

English :

Organized by the Saint Ennemond youth club with 16 games, including one free game and a special one! Refreshments and snacks on site. Vouchers and prizes to be won.

German :

Organisiert vom Jugendclub Saint Ennemond mit 16 Partien, darunter eine kostenlose und eine besondere! Getränke und Speisen vor Ort. Es gibt mehrere Einkaufsgutscheine und andere Preise zu gewinnen.

Italiano :

Organizzato dal club giovanile di Saint Ennemond con 16 giochi, tra cui un gioco gratuito e uno speciale! Rinfreschi e cibo in loco. Numerosi buoni e premi in palio.

Espanol :

Organizado por el club juvenil de Saint Ennemond, con 16 partidas, entre ellas una gratuita y otra especial Refrescos y comida in situ. Varios vales y premios para ganar.

