Loto Salle des fêtes Saint-Ennemond

Loto

Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Un loto convivial réunit petits et grands autour de nombreuses parties et de lots variés. Une animation populaire où chance, suspense et bonne humeur promettent un moment de partage apprécié par tous.

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Salle des fêtes 19 rue de Banville Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 83 37 16

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English :

A friendly lotto for young and old, with lots of games and lots of prizes. A popular event where luck, suspense and good humor promise a moment of sharing appreciated by all.

L’événement Loto Saint-Ennemond a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région