Loto Saint-Étienne-aux-Clos
Loto Saint-Étienne-aux-Clos mardi 11 novembre 2025.
Loto
Le Bourg Saint-Étienne-aux-Clos Corrèze
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Le comité des fêtes de Saint-Etienne aux Clos organise un loto avec de nombreux lots à gagner, près de 1500€ de lots. 4 parties à thème bons d’achat 200, 100 et 50€, plusieurs lots électroménagers.
Buvette et crêpes salées et sucrées
1 carton 4€, 3 cartons 10€, 5 cartons 15€ et 10 cartons 25€ .
Le Bourg Saint-Étienne-aux-Clos 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 22 86 47 lebourg.rodolphe@neuf.fr
