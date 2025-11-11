Loto Saint-Étienne-aux-Clos

Loto

Le comité des fêtes de Saint-Etienne aux Clos organise un loto avec de nombreux lots à gagner, près de 1500€ de lots. 4 parties à thème bons d’achat 200, 100 et 50€, plusieurs lots électroménagers.

Buvette et crêpes salées et sucrées

1 carton 4€, 3 cartons 10€, 5 cartons 15€ et 10 cartons 25€ .

Le Bourg Saint-Étienne-aux-Clos 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 22 86 47 lebourg.rodolphe@neuf.fr

