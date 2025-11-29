Loto Saint-Félix-de-Villadeix
Loto Saint-Félix-de-Villadeix samedi 29 novembre 2025.
Loto
Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Nombreux lots Cuisse de bœuf, 1 2 cochon, 2 quarts de cochon, caissettes de viande, jambon sec, canards gras, filets garnis, etc
Tombola Buvette. .
Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 78 44 74
