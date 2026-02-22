Loto Saint-Fiel

Loto

Salle Polyvalente Saint-Fiel Creuse

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Loto organisé par St Fiel Vitamine Cyclisme.

De nombreux lots à gagner bons d’achat, séjour pour 2 personnes, électroménager, et bien d’autres surprises !

Partie enfants gratuite.

Paiement en espèces ou carte bleue (pas de chèque).

Buvette, crêpes et boissons sur place.

Venez nombreux tenter votre chance et partager un moment chaleureux avec nous ! .

Salle Polyvalente Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine saintfielvitamine@live.fr

