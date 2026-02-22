Loto Saint-Fiel

Loto Saint-Fiel samedi 7 mars 2026.

Salle Polyvalente Saint-Fiel Creuse

Tarif : – –

Début : 2026-03-07
2026-03-07

Loto organisé par St Fiel Vitamine Cyclisme.
De nombreux lots à gagner bons d’achat, séjour pour 2 personnes, électroménager, et bien d’autres surprises !
Partie enfants gratuite.
Paiement en espèces ou carte bleue (pas de chèque).
Buvette, crêpes et boissons sur place.
Venez nombreux tenter votre chance et partager un moment chaleureux avec nous !   .

Salle Polyvalente Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   saintfielvitamine@live.fr

