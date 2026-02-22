Loto Saint-Fiel
Loto Saint-Fiel samedi 7 mars 2026.
Loto
Salle Polyvalente Saint-Fiel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Loto organisé par St Fiel Vitamine Cyclisme.
De nombreux lots à gagner bons d’achat, séjour pour 2 personnes, électroménager, et bien d’autres surprises !
Partie enfants gratuite.
Paiement en espèces ou carte bleue (pas de chèque).
Buvette, crêpes et boissons sur place.
Venez nombreux tenter votre chance et partager un moment chaleureux avec nous ! .
Salle Polyvalente Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine saintfielvitamine@live.fr
