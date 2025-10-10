Loto Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois

Loto Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois vendredi 10 octobre 2025.

Loto

Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Tentez de gagner de nombreux lots électroménager, paniers garnis, vins, cartes cadeaux de 400€.

Bingo, parties enfants et partie spéciale.

Restauration et buvette sur place.

Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 43 10 90 capizelles17@gmail.com

