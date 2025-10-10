Loto Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois
Loto Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois vendredi 10 octobre 2025.
Loto
Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Tentez de gagner de nombreux lots électroménager, paniers garnis, vins, cartes cadeaux de 400€.
Bingo, parties enfants et partie spéciale.
Restauration et buvette sur place.
.
Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 43 10 90 capizelles17@gmail.com
English :
Try to win lots of prizes: household appliances, gift baskets, wine, 400? gift cards.
Bingo, children’s game and special game.
Catering and refreshments on site.
German :
Versuchen Sie, zahlreiche Preise zu gewinnen: Haushaltsgeräte, Geschenkkörbe, Weine, Geschenkkarten im Wert von 400?
Bingo, Kinderspiele und Sonderspiele.
Essen und Trinken vor Ort.
Italiano :
Provate a vincere una serie di premi, tra cui elettrodomestici, cesti regalo, vino e carte regalo da 400€.
Bingo, giochi per bambini e giochi speciali.
Cibo e rinfreschi in loco.
Espanol :
Pruebe suerte y gane un montón de premios, como electrodomésticos, cestas de regalo, vino y tarjetas regalo de 400 euros.
Bingo, juegos infantiles y juego especial.
Comida y refrescos in situ.
L’événement Loto Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2025-10-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin