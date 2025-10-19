Loto Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois

Loto Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois dimanche 19 octobre 2025.

Loto

Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:15:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Venez participer au loto organisé par l’Amicale Laique de Saint Georges Du Bois animé par Phil.

De nombreux bons cadeaux, corbeilles diverses, jambons, paniers garnis, électroménager sont à gagner.

Bingo, tombolas, buvette et restauration sur place.

Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 36 62 19

English :

Come and take part in the bingo organized by the Amicale Laique de Saint Georges Du Bois, hosted by Phil.

Many gift vouchers, various baskets, hams, food baskets and household appliances are up for grabs.

Bingo, tombolas, refreshments and snacks on site.

German :

Nehmen Sie am Lotto teil, das von der Amicale Laique de Saint Georges Du Bois organisiert und von Phil moderiert wird.

Es gibt zahlreiche Geschenkgutscheine, verschiedene Körbe, Schinken, Präsentkörbe und Elektrogeräte zu gewinnen.

Bingo, Tombolas, Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Venite a partecipare alla tombola organizzata dall’Amicale Laique de Saint Georges Du Bois e condotta da Phil.

In palio numerosi buoni regalo, cesti vari, prosciutti, cesti alimentari ed elettrodomestici.

Bingo, tombole, rinfreschi e catering in loco.

Espanol :

Ven a participar en el bingo organizado por la Amicale Laique de Saint Georges Du Bois y presentado por Phil.

Se sortearán numerosos cheques regalo, cestas variadas, jamones, cestas de comida y electrodomésticos.

Bingo, tómbolas, refrescos y catering in situ.

