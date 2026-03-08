Loto Saint Hilaire de Villefranche Saint-Hilaire-de-Villefranche
Loto Saint Hilaire de Villefranche Saint-Hilaire-de-Villefranche samedi 4 avril 2026.
Loto Saint Hilaire de Villefranche
Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Venez tenter votre chance et passer une soirée conviviale !
✨ À gagner
Un bon d’achat de 700 €
Un bon d’achat de 300 €
Plus de 2 000 € de bons d’achat au total !
Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 19 90 86
