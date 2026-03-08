Loto Saint Hilaire de Villefranche

Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez tenter votre chance et passer une soirée conviviale !



✨ À gagner

Un bon d’achat de 700 €

Un bon d’achat de 300 €

Plus de 2 000 € de bons d’achat au total !

.

Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 19 90 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Loto Saint Hilaire de Villefranche Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge