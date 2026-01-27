Loto

Salle des fêtes Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Une animation loto touristique est un moment convivial où habitants et visiteurs se rassemblent pour jouer au loto. Dans une ambiance chaleureuse,

.

Salle des fêtes Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 07 45 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tourist lotto event is a convivial moment when locals and visitors gather to play lotto. In a warm and friendly atmosphere,

L’événement Loto Saint-Julien-de-l’Escap a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme