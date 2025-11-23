Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Saint-Just-Malmont

Loto Saint-Just-Malmont dimanche 23 novembre 2025.

Salle des expositions Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-11-23
2025-11-23

Loto organisé par l’Étoile Gymnique.
Plus d’informations à venir.
Salle des expositions Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   etoilegymnique43@gmail.com

English :

Loto organized by the Étoile Gymnique.
More information to come.

German :

Lotto, das vom Étoile Gymnique organisiert wird.
Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Loto organizzata dall’Étoile Gymnique.
Seguiranno ulteriori informazioni.

Espanol :

Loto organizado por la Étoile Gymnique.
Más información en breve.

L’événement Loto Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène