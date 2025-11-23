Loto Saint-Just-Malmont
Loto Saint-Just-Malmont dimanche 23 novembre 2025.
Loto
Salle des expositions Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Loto organisé par l’Étoile Gymnique.
Plus d’informations à venir.
.
Salle des expositions Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes etoilegymnique43@gmail.com
English :
Loto organized by the Étoile Gymnique.
More information to come.
German :
Lotto, das vom Étoile Gymnique organisiert wird.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Loto organizzata dall’Étoile Gymnique.
Seguiranno ulteriori informazioni.
Espanol :
Loto organizado por la Étoile Gymnique.
Más información en breve.
L’événement Loto Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène