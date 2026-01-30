Loto

Salle polyvalente Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

La Crèche Les Enfants organise un loto.

.

Salle polyvalente Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 91 46 crechelesenfants@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Crèche Les Enfants is organizing a bingo.

L’événement Loto Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Loire Semène