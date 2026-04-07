Informations pratiques

Saint-Léon-sur-l’Isle

Loto

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Loto animé par Lionel.

20h30, Salle des fêtes.

AAPPMA 06 17 62 03 65

Loto animé par Lionel.

20h30, Salle des fêtes.

AAPPMA 06 17 62 03 65 .

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 62 03 65

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English : Loto

Loto in the village hall

Fishing Club 06 07 84 54 19

L’événement Loto Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-09-03 par Vallée de l’Isle en Périgord