AGENDA · Saint-Léon-sur-l'Isle
Loto Saint-Léon-sur-l’Isle
samedi 17 octobre 2026 · Saint-Léon-sur-l'Isle
Informations pratiques
Saint-Léon-sur-l’Isle
Loto
Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Loto animé par Lionel.
20h30, Salle des fêtes.
AAPPMA 06 17 62 03 65
Loto animé par Lionel.
20h30, Salle des fêtes.
AAPPMA 06 17 62 03 65 .
Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 62 03 65
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English : Loto
Loto in the village hall
Fishing Club 06 07 84 54 19
L’événement Loto Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-09-03 par Vallée de l’Isle en Périgord
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