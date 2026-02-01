Loto Salle du Virolet Saint-Marcel
Loto Salle du Virolet Saint-Marcel samedi 21 février 2026.
Loto
Salle du Virolet Rue du Virolet Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
L’association EVVSM vous invite à son Super Loto, le samedi 21 février 2026. Rendez-vous à la Salle du Virolet pour tenter de remporter l’un des nombreux lots exceptionnels mis en jeu !
De nombreux lots vous attendent tout au long de la soirée
– Bons d’achat (B.A.) 700 €, 400 €, 250 €, 200 €, 180 €, 120 €…
– Paniers et filets garnis 2 paniers garnis et 5 filets garnis à gagner.
– Caddie garni Repartez avec un caddie d’une valeur de 200 €.
Méga Tombola et Super Cagnotte en fin de soirée pour clore les jeux en beauté.
Tarifs et participation
– 1 carton 3 € (un carton est offert à chaque participant).
– Plaque de 12 cartons 20 €.
– Annexes 4 € l’unité ou 10 € les trois.
Informations pratiques
– Date Samedi 21 février 2026.
– Horaires Ouverture des portes à 18h00 | Début des jeux à 20h30.
– Lieu Salle du Virolet, Saint-Marcel.
Restauration Buvette et restauration disponibles sur place.
Pour garantir votre place, contactez l’organisation au 06 71 96 61 37. .
Salle du Virolet Rue du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 6 71 96 61 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération