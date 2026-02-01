Loto Salle du Virolet Saint-Marcel

Loto

L’association EVVSM vous invite à son Super Loto, le samedi 21 février 2026. Rendez-vous à la Salle du Virolet pour tenter de remporter l’un des nombreux lots exceptionnels mis en jeu !

De nombreux lots vous attendent tout au long de la soirée

– Bons d’achat (B.A.) 700 €, 400 €, 250 €, 200 €, 180 €, 120 €…

– Paniers et filets garnis 2 paniers garnis et 5 filets garnis à gagner.

– Caddie garni Repartez avec un caddie d’une valeur de 200 €.

Méga Tombola et Super Cagnotte en fin de soirée pour clore les jeux en beauté.

Tarifs et participation

– 1 carton 3 € (un carton est offert à chaque participant).

– Plaque de 12 cartons 20 €.

– Annexes 4 € l’unité ou 10 € les trois.

Informations pratiques

– Date Samedi 21 février 2026.

– Horaires Ouverture des portes à 18h00 | Début des jeux à 20h30.

– Lieu Salle du Virolet, Saint-Marcel.

Restauration Buvette et restauration disponibles sur place.

Pour garantir votre place, contactez l’organisation au 06 71 96 61 37. .

Salle du Virolet Rue du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 6 71 96 61 37

