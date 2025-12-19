Loto Saint-Martin-aux-Arbres

Loto

La Cavée Verte Saint-Martin-aux-Arbres Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Loto à 14h précises

environ 2000€ de lots et bons d’achat

Buvette et restauration sur place .

La Cavée Verte Saint-Martin-aux-Arbres 76760 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 01 81

