Loto Saint-Martin-d’Ary
Loto Saint-Martin-d’Ary samedi 22 novembre 2025.
Loto
Salle des Fêtes Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Loto de l’Association de pêche avec de nombreux lots dont
une semaine dans un camping 3* pour 4 personnes d’une valeur de 590€ dans le Périgord
Salle des Fêtes Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 20 20
English :
Fishing Association lottery with numerous prizes including
a week in a 3* campsite for 4 people, worth 590? in the Périgord region of France
German :
Lotto des Angelvereins mit zahlreichen Preisen, darunter
eine Woche auf einem 3* Campingplatz für 4 Personen im Wert von 590? im Périgord
Italiano :
Lotteria dell’Associazione Pescatori con tanti premi tra cui
una settimana di vacanza in un campeggio a 3 stelle per 4 persone, del valore di 590 euro, nella regione del Périgord in Francia
Espanol :
Lotería de la Asociación de Pesca con muchos premios, entre ellos
una semana de vacaciones en un camping de 3 estrellas para 4 personas, valorada en 590 euros, en la región francesa de Périgord
