Loto

Salle des Fêtes Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Loto de l’Association de pêche avec de nombreux lots dont

une semaine dans un camping 3* pour 4 personnes d’une valeur de 590€ dans le Périgord

.

Salle des Fêtes Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 20 20

English :

Fishing Association lottery with numerous prizes including

a week in a 3* campsite for 4 people, worth 590? in the Périgord region of France

German :

Lotto des Angelvereins mit zahlreichen Preisen, darunter

eine Woche auf einem 3* Campingplatz für 4 Personen im Wert von 590? im Périgord

Italiano :

Lotteria dell’Associazione Pescatori con tanti premi tra cui

una settimana di vacanza in un campeggio a 3 stelle per 4 persone, del valore di 590 euro, nella regione del Périgord in Francia

Espanol :

Lotería de la Asociación de Pesca con muchos premios, entre ellos

una semana de vacaciones en un camping de 3 estrellas para 4 personas, valorada en 590 euros, en la región francesa de Périgord

L’événement Loto Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2025-10-17 par Offices de Tourisme de Jonzac