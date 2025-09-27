Loto Saint-Martin-Terressus
Loto Saint-Martin-Terressus samedi 27 septembre 2025.
Salle polyvalente Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne
L’association Le Crabe du Petit Zèbre oeuvre pour aider les enfants atteints d’un cancer et les enfants neuroatypiques.
Tous les bénéfices du loto seront reversés à L’institut Gustave Roussy pour aider la recherche.
lieu salle des fêtes de Saint Martin Teressus
ouverture des portes 19h
début 20h30
réservation par SMS
TOUS LES LOTS SERONT À RÉCUPÉRER LE SOIR MÊME. .
Salle polyvalente Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 35 24 39
