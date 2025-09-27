Loto Saint-Martin-Terressus

Loto Saint-Martin-Terressus samedi 27 septembre 2025.

Salle polyvalente Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

L’association Le Crabe du Petit Zèbre oeuvre pour aider les enfants atteints d’un cancer et les enfants neuroatypiques.

Tous les bénéfices du loto seront reversés à L’institut Gustave Roussy pour aider la recherche.

lieu salle des fêtes de Saint Martin Teressus

ouverture des portes 19h

début 20h30

réservation par SMS

TOUS LES LOTS SERONT À RÉCUPÉRER LE SOIR MÊME. .

Salle polyvalente Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 35 24 39

