Loto Saint-Mathieu
Loto Saint-Mathieu samedi 14 mars 2026.
Loto
Salle Gabriel Marsaud Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Venez participer au loto du FSE du collège Gisèle Halimi de Saint Mathieu et remporter de nombreux lots. .
Salle Gabriel Marsaud Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 25 94 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Ouest Limousin