Loto

Salle Gabriel Marsaud Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez participer au loto du FSE du collège Gisèle Halimi de Saint Mathieu et remporter de nombreux lots. .

Salle Gabriel Marsaud Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 25 94 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Ouest Limousin