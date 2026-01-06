Loto Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon

Loto

Salle des Fêtes 72 rue du grand pré Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-02-01 13:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Loto proposé par l’association Familles rurales. Début de la partie dès 14h (Installation possible dès 13h). Réservation conseillée. + de 2500 € de lots à gagner !

Salle des Fêtes 72 rue du grand pré Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 32 13 46

English :

Loto proposed by the association Familles rurales. Game starts at 2pm (set-up from 1pm). Reservations recommended. More than 2,500 ? prizes to be won!

