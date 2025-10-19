Loto Salle des Avrils Saint-Mihiel

Loto Salle des Avrils Saint-Mihiel dimanche 19 octobre 2025.

Loto

Salle des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 13:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Loto organisé par l’Association des familles

Réservation par SMS 07 44 77 93 99

2.50€ le carton

10€ les 5 cartons

20€ les 10 cartonsTout public

.

Salle des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 7 44 77 93 99 associationdesfamilles.stmihiel@laposte.net

English :

Loto organized by the Family Association

Reservations by SMS: 07 44 77 93 99

2.50? per box

10? 5 boxes

20? 10 boxes

German :

Lotto, organisiert von der Familienvereinigung

Reservierung per SMS: 07 44 77 93 99

2.50? pro Karton

10? die 5 Kartons

20? die 10 Kartons

Italiano :

Lotteria organizzata dall’Associazione delle famiglie

Prenotazioni via SMS: 07 44 77 93 99

2.50? per scatola

10? 5 scatole

20? 10 scatole

Espanol :

Loto organizado por la Asociación de Familias

Reservas por SMS: 07 44 77 93 99

2.50? por caja

10? 5 cajas

20? 10 cajas

L’événement Loto Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-09-18 par OT COEUR DE LORRAINE