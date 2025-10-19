Loto Salle des Avrils Saint-Mihiel
Loto Salle des Avrils Saint-Mihiel dimanche 19 octobre 2025.
Loto
Salle des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel Meuse
Tarif :
Date et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19 13:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Loto organisé par l’Association des familles
Réservation par SMS 07 44 77 93 99
2.50€ le carton
10€ les 5 cartons
20€ les 10 cartonsTout public
Salle des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 7 44 77 93 99 associationdesfamilles.stmihiel@laposte.net
English :
Loto organized by the Family Association
Reservations by SMS: 07 44 77 93 99
2.50? per box
10? 5 boxes
20? 10 boxes
German :
Lotto, organisiert von der Familienvereinigung
Reservierung per SMS: 07 44 77 93 99
2.50? pro Karton
10? die 5 Kartons
20? die 10 Kartons
Italiano :
Lotteria organizzata dall’Associazione delle famiglie
Prenotazioni via SMS: 07 44 77 93 99
2.50? per scatola
10? 5 scatole
20? 10 scatole
Espanol :
Loto organizado por la Asociación de Familias
Reservas por SMS: 07 44 77 93 99
2.50? por caja
10? 5 cajas
20? 10 cajas
L’événement Loto Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-09-18 par OT COEUR DE LORRAINE