Loto Salle des Avrils Saint-Mihiel dimanche 8 février 2026.
Salle des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 13:00:00
2026-02-08
Loto organisé par l’Association des familles
Réservation par SMS 07 44 77 93 99
2.50€ le carton
10€ les 5 cartons
20€ les 10 cartonsTout public
Salle des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 7 44 77 93 99 associationdesfamilles.stmihiel@laposte.net
Loto organized by the Family Association
Reservations by SMS: 07 44 77 93 99
2.50? per box
10? 5 boxes
20? 10 boxes
L’événement Loto Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-01-20 par OT COEUR DE LORRAINE