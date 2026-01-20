Loto Salle des Avrils Saint-Mihiel

Loto

Salle des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 13:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Loto organisé par l’Association des familles

Réservation par SMS 07 44 77 93 99

2.50€ le carton

10€ les 5 cartons

20€ les 10 cartonsTout public

.

Salle des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 7 44 77 93 99 associationdesfamilles.stmihiel@laposte.net

English :

Loto organized by the Family Association

Reservations by SMS: 07 44 77 93 99

2.50? per box

10? 5 boxes

20? 10 boxes

