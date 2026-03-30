Loto Salle polyvalente Saint-Moreil

Loto

Salle polyvalente 2 route des Ecoles Saint-Moreil Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Loto avec pour thème À taaable ! air fryer, ustensiles de cuisine, bon resto, stérilisateur et la tombola !

Partie enfants

Buvette et pâtisseries .

Salle polyvalente 2 route des Ecoles Saint-Moreil 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 33 38 29 amisstmoreil@gmail.com

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English : Loto

L’événement Loto Saint-Moreil a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Creuse Sud Ouest