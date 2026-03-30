Loto Salle polyvalente Saint-Moreil
Loto Salle polyvalente Saint-Moreil samedi 4 avril 2026.
Loto
Salle polyvalente 2 route des Ecoles Saint-Moreil Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Loto avec pour thème À taaable ! air fryer, ustensiles de cuisine, bon resto, stérilisateur et la tombola !
Partie enfants
Buvette et pâtisseries .
Salle polyvalente 2 route des Ecoles Saint-Moreil 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 33 38 29 amisstmoreil@gmail.com
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English : Loto
L’événement Loto Saint-Moreil a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Creuse Sud Ouest