LOTO ! à la salle des fêtes Saint-Paul samedi 18 octobre 2025.

à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Venez tenter voter chance, en passant un bon moment au loto à la salle des fêtes de Saint-Paul.

Gros lot de 500€, filets garnis lots de viandes, vin, …

Salle chauffée.

à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 22 48

English :

Come and try your luck and have a good time at the lotto at the Saint-Paul village hall.

500? jackpot, meat and wine prizes, …

Heated hall.

German :

In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Lottospiele in der Stadt Saint-Paul stark erhöht.

Hauptpreis von 500?, Filet garnis mit Fleisch, Wein, …

Beheizter Saal.

Italiano :

Venite a tentare la fortuna e a divertirvi al lotto nella sala del villaggio di Saint-Paul.

500? jackpot, premi in carne e vino, …

Sala riscaldata.

Espanol :

Ven a probar suerte y pásatelo en grande en la lotería del ayuntamiento de Saint-Paul.

Bote de 500?, premios de carne y vino, …

Sala climatizada.

