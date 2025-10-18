LOTO ! à la salle des fêtes Saint-Paul
LOTO ! à la salle des fêtes Saint-Paul samedi 18 octobre 2025.
LOTO !
à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 21:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Venez tenter voter chance, en passant un bon moment au loto à la salle des fêtes de Saint-Paul.
Gros lot de 500€, filets garnis lots de viandes, vin, …
Salle chauffée.
.
à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 22 48
English :
Come and try your luck and have a good time at the lotto at the Saint-Paul village hall.
500? jackpot, meat and wine prizes, …
Heated hall.
German :
In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Lottospiele in der Stadt Saint-Paul stark erhöht.
Hauptpreis von 500?, Filet garnis mit Fleisch, Wein, …
Beheizter Saal.
Italiano :
Venite a tentare la fortuna e a divertirvi al lotto nella sala del villaggio di Saint-Paul.
500? jackpot, premi in carne e vino, …
Sala riscaldata.
Espanol :
Ven a probar suerte y pásatelo en grande en la lotería del ayuntamiento de Saint-Paul.
Bote de 500?, premios de carne y vino, …
Sala climatizada.
L’événement LOTO ! Saint-Paul a été mis à jour le 2025-10-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65