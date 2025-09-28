Loto Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

Loto Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux dimanche 28 septembre 2025.

Loto

Place du 14 juillet Espace de Gare Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Loto organisé par l’association Les Chats de Rue de Saint-Paul-Trois-Châteaux afin de récolter des fonds pour stériliser, soigner et nourrir les chats des rues.

.

Place du 14 juillet Espace de Gare Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 43 76 33 linelevaillant@gmail.com

English :

Loto organized by the association Les Chats de Rue de Saint-Paul-Trois-Châteaux to raise funds to sterilize, care for and feed street cats.

German :

Lotto, das von der Vereinigung Les Chats de Rue in Saint-Paul-Trois-Châteaux organisiert wird, um Geld für die Sterilisierung, Pflege und Ernährung von Straßenkatzen zu sammeln.

Italiano :

Lotteria organizzata dall’associazione Les Chats de Rue di Saint-Paul-Trois-Châteaux per raccogliere fondi per sterilizzare, curare e nutrire i gatti di strada.

Espanol :

Loto organizado por la asociación Les Chats de Rue de Saint-Paul-Trois-Châteaux para recaudar fondos destinados a esterilizar, cuidar y alimentar a los gatos de la calle.

L’événement Loto Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence