Loto Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux
Loto organisé par l’association Les Chats de Rue de Saint-Paul-Trois-Châteaux afin de récolter des fonds pour stériliser, soigner et nourrir les chats des rues.
Place du 14 juillet Espace de Gare Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 43 76 33 linelevaillant@gmail.com
English :
Loto organized by the association Les Chats de Rue de Saint-Paul-Trois-Châteaux to raise funds to sterilize, care for and feed street cats.
German :
Lotto, das von der Vereinigung Les Chats de Rue in Saint-Paul-Trois-Châteaux organisiert wird, um Geld für die Sterilisierung, Pflege und Ernährung von Straßenkatzen zu sammeln.
Italiano :
Lotteria organizzata dall’associazione Les Chats de Rue di Saint-Paul-Trois-Châteaux per raccogliere fondi per sterilizzare, curare e nutrire i gatti di strada.
Espanol :
Loto organizado por la asociación Les Chats de Rue de Saint-Paul-Trois-Châteaux para recaudar fondos destinados a esterilizar, cuidar y alimentar a los gatos de la calle.
