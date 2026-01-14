Loto salle polyvalente Saint-Paulien
Loto salle polyvalente Saint-Paulien dimanche 1 février 2026.
Loto
salle polyvalente Le Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
L’APEL de l’école Saint Joseph organise son traditionnel loto le dimanche 1er février avec toujours autant de gros lots.
Venez nombreux ! Ouverture des portes dès 12h30 (places limitées). Buvette, sandwich et goûter sur place.
.
salle polyvalente Le Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apel.saintjoseph43350@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The APEL of Saint Joseph’s School is organizing its traditional bingo on Sunday February 1, with as many big prizes as ever.
Come one, come all! Doors open at 12:30 (places limited). Refreshments, sandwiches and snacks available.
L’événement Loto Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay