Loto salle polyvalente Saint-Paulien

Loto

salle polyvalente Le Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’APEL de l’école Saint Joseph organise son traditionnel loto le dimanche 1er février avec toujours autant de gros lots.

Venez nombreux ! Ouverture des portes dès 12h30 (places limitées). Buvette, sandwich et goûter sur place.

salle polyvalente Le Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apel.saintjoseph43350@gmail.com

English :

The APEL of Saint Joseph’s School is organizing its traditional bingo on Sunday February 1, with as many big prizes as ever.

Come one, come all! Doors open at 12:30 (places limited). Refreshments, sandwiches and snacks available.

L’événement Loto Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay