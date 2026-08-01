LOTO Saint Pierre d’Arthéglise SALLE COMMUNALE Saint-Pierre-d’Arthéglise

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Arthéglise

LOTO Saint Pierre d’Arthéglise

SALLE COMMUNALE 27 ROUTE DU BOURG Saint-Pierre-d’Arthéglise Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 12:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Le comité des fêtes de Saint Pierre d’Artéglise organise son traditionnel Loto d’été à la salle communale du village.

1500€ de lots à gagner.

Partie spéciale enfants

Buvette et restauration disponible sur place

Le nombre de places est limité à 150. .

SALLE COMMUNALE 27 ROUTE DU BOURG Saint-Pierre-d’Arthéglise 50270 Manche Normandie +33 6 21 92 18 45 comitedesfetesstpa.50270@gmail.com

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English : LOTO Saint Pierre d’Arthéglise

L’événement LOTO Saint Pierre d’Arthéglise Saint-Pierre-d’Arthéglise a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cotentin La Côte des Isles