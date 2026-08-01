LOTO Saint Pierre d’Arthéglise SALLE COMMUNALE Saint-Pierre-d’Arthéglise
dimanche 16 août 2026 · SALLE COMMUNALE · Saint-Pierre-d'Arthéglise
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Arthéglise
LOTO Saint Pierre d’Arthéglise
SALLE COMMUNALE 27 ROUTE DU BOURG Saint-Pierre-d’Arthéglise Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 12:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le comité des fêtes de Saint Pierre d’Artéglise organise son traditionnel Loto d’été à la salle communale du village.
1500€ de lots à gagner.
Partie spéciale enfants
Buvette et restauration disponible sur place
Le nombre de places est limité à 150. .
SALLE COMMUNALE 27 ROUTE DU BOURG Saint-Pierre-d’Arthéglise 50270 Manche Normandie +33 6 21 92 18 45 comitedesfetesstpa.50270@gmail.com
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English : LOTO Saint Pierre d’Arthéglise
L’événement LOTO Saint Pierre d’Arthéglise Saint-Pierre-d’Arthéglise a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cotentin La Côte des Isles