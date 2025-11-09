Loto

Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

13h30 ouverture des portes.

15h début des parties.

De nombreux lots à gagner. Buvette et snack sur place. .

Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

English : Loto

German : Loto

Italiano :

Espanol : Loto

L’événement Loto Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Pays Basque