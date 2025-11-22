Loto Saint-Pierre-Laval
Loto Saint-Pierre-Laval samedi 22 novembre 2025.
Loto
Salle Socio-Culturelle Saint-Pierre-Laval Allier
Début : Samedi 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Organisé par les Donneurs de sang.
Salle Socio-Culturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 90 81 55
English : Loto
By Donneurs de sang.
German :
Organisiert von den Blutspendern.
Italiano :
Organizzato dai donatori di sangue.
Espanol :
Organizado por los Donantes de Sangre.
L’événement Loto Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse