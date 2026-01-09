Loto rue Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule

Loto

rue Champfeuillet Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Prêt pour une soirée de suspense et de convivialité ? Rejoignez-nous pour notre grand loto ! De nombreux lots exceptionnels vous attendent dans une ambiance chaleureuse.

.

+33 6 16 50 52 45 5103011@ffhandball.net

English :

Ready for an evening of suspense and fun? Join us for our big bingo! Many exceptional prizes await you in a warm and friendly atmosphere.

