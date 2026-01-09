Loto rue Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule
Loto rue Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 6 février 2026.
Loto
rue Champfeuillet Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Prêt pour une soirée de suspense et de convivialité ? Rejoignez-nous pour notre grand loto ! De nombreux lots exceptionnels vous attendent dans une ambiance chaleureuse.
rue Champfeuillet Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 50 52 45 5103011@ffhandball.net
English :
Ready for an evening of suspense and fun? Join us for our big bingo! Many exceptional prizes await you in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Loto Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Val de Sioule