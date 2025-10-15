Loto Salle clos de la Baume Saint-Restitut
Loto Salle clos de la Baume Saint-Restitut mercredi 15 octobre 2025.
Loto
Salle clos de la Baume 1 Allée Marie Madeleine Saint-Restitut Drôme
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
le carton
Début : 2025-10-15 14:30:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15 2025-11-19
Petit loto du club vermeil avec 5 parties de 3 quines et un carton plein.
Salle clos de la Baume 1 Allée Marie Madeleine Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 17 47
English :
Club Vermeil’s small lotto with 5 games of 3 quines and a full house.
German :
Kleines Lotto des Vermeil-Clubs mit 5 Spielen zu je 3 Quines und einem Volltreffer.
Italiano :
Il club vermeil ha organizzato una piccola lotteria con 5 partite di 3 quine e un full.
Espanol :
El club vermeil celebró una pequeña lotería con 5 partidas de 3 quines y un pleno.
L’événement Loto Saint-Restitut a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence